Il futuro di Alexis Sanchez probabilmente sarà lontano dall'Inter . Dopo una stagione in chiaroscuro e con un contratto in scadenza a giugno, l'attaccante cileno potrebbe cercare fortuna altrove.

Le pretendenti non mancano. L'ultima, in ordine di tempo, è il club turco del Trabzonspor che, secondo la testata Fotospor, si sarebbe già mossa concretamente per provare a portare l'ex Manchester United in Turchia. In particolare, si parla di contatti già avviati con l'agente del calciatore, Fernando Felicevich.