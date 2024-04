Inter, domani esame senza Lautaro: Inzaghi ha già studiato una novità

Sarà un test importante anche per Marcus Thuram, che nelle ultime settimane è alla ricerca della forma migliore. Il francese spera di tornare al gol proprio nel momento in cui mancherà il principale terminale offensivo della squadra. "Nelle partite di campionato in cui è mancato Lautaro, il transalpino non è riuscito a segnare e più in generale domani sera è chiamato a spezzare un digiuno che dura da quasi due mesi, da metà febbraio contro la Salernitana", si legge.

Chi giocherà al suo fianco? Soltanto nelle prossime ore Inzaghi scioglierà il ballottaggio tra Sanchez e Arnautovic. Ma c'è già una mossa che il tecnico ha scelto di fare. Spiega il quotidiano: "A prescindere dalla scelta finale di Inzaghi, in attacco sarà comunque un’Inter diversa e un supporto ulteriore in zona gol potrebbe essere chiesto ai centrocampisti e agli esterni. Proprio per il modo di giocare e di riempire l’area di rigore, i nerazzurri sono la squadra che ha realizzato più reti (13) in seguito a un cross su azione, che nel complesso in Serie A sono stati fin qui 479".

