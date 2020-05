Inter, altro che ‘spacciato’: Sanchez spinge. Possibile un acquisto “in leasing”. Lo United…

Nel reparto d’attacco, l’unico certo di restare nella prossima stagione è Romelu Lukaku. Per il resto, per un motivo o per l’altro, tutto in divenire, con situazioni che mutano con grande velocità. E’ il caso, per esempio, di Alexis Sanchez, uno che sembrava già ‘spacciato’ e che invece sta impressionando ad Appiano Gentile per dedizione e voglia di giocarsi le proprie carte al meglio con la maglia dell’Inter.

Il suo addio e ritorno al Manchester United resta probabile, ma non più così scontato. Il vero problema della faccenda continua a essere l’ingaggio del giocatore, come scrive Tuttosport:

“… Il problema (per Marotta) è legato proprio all’ingaggio extralarge che percepisce l’attaccante allo United: difficile pensare che gli inglesi possano accettare di pagare ancora 7 milioni per farlo giocare all’Inter, però, qualora dovessero combaciare gli interessi dei due club, non si faticherebbe a trovare un’intesa “in leasing” essendo Sanchez a bilancio al 30 giugno per una ventina di milioni“.

