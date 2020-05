Sky – Inter, Marotta e Ausilio lavorano su più fronti. Futuro di Sanchez legato a Lautaro?

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta con il Barcellona, si lavora su una parte cash e l’inserimento di contropartite e i nomi sono quelli di Junior Firpo e Semedo. L’Inter sta valutando, perché se Lautaro non dovesse partire tutto tornerebbe in ballo. Se invece il Toro restasse potrebbe rimanere anche Alexis Sanchez, anche se per il momento resta più probabile un suo ritorno al Manchester United. Siamo nel campo delle ipotesi ma questo per dire che non c’è ancora nulla di definitivo. Marotta e Ausilio lavorano su più fronti.

(Sky Sport)