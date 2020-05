Sanchez, valigia pronta ma non è finita all’Inter. Il cileno ha ancora un sassolino da togliersi

“Prima dello stop per coronavirus il Niño Maravilla ha messo un po’ di minuti nelle gambe: è stato decisivo nella sua Udine, ha dato l’assist a Vecino nella rimonta del derby e ha fatto un figurone nel deserto di San Siro contro il Ludogorets in Europa League. Adesso, dopo la lunga clausura, si candida per essere finalmente importante. Rifare la preparazione da zero con la squadra potrà aiutarlo, e magari sarà proprio Alexis che uscendo dalla panchina riuscirà a far girare a mille il motore dell’Inter”, precisa il portale del quotidiano.