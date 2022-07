Inter-Sanchez, il vero problema è economico: “Alexis pensa di meritare…”

“Il problema è di natura economica, Sanchez, che ha un contratto fino al giugno 2023 da 7 milioni di euro netti, pensa di meritare un torneo di prima fascia, per questo ha rifiutato diverse destinazioni. Per lasciare l'Inter vuole una ricca buonuscita, per la quale ancora non c'è accordo. Se le parti non dovessero arrivare a un punto d'incontro, Sanchez raggiungerà i compagni in ritiro, per mettersi agli ordini di Inzaghi”, si legge.