Dopo mesi in chiaroscuro, con pochi minuti e altrettanti gol messi a segno, Martin Satriano è tornato a stupire. Con il suo Brest, che dopo l'ultima vittoria in Ligue 1 vede una clamorosa qualificazione Champions ormai a un passo, l'attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter ha saputo rialzarsi, e il gol contro il Metz dimostra uno stato di forma che fa sorridere tutti.

Il club francese, deciso a puntare su di lui per questo finale di stagione, ma anche la stessa Inter, che potrebbe usarlo a giugno, quando rientrerà dal prestito in Francia, per un'ipotetica cessione per fare cassa.