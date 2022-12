Pedullà: “Big d’Europa su Scalvini. Inter? Apprezzamento totale: lo scenario”

"La scorsa estate era stato Andrea Berta a muovere passi significativi per l’Atletico Madrid, avrebbe imbastito una trattativa e presentato una proposta importante. Bloccato sull'uscio, ancor prima di uscire per scrutare il panorama, l’Atalanta lo aveva ritenuto incedibile. L’Atletico ha continuato a seguirlo e ad apprezzarlo, la duttilità di Scalvini, la personalità e il coraggio che lo porta a segnare gol pesanti come quello in casa della Roma sono ulteriori punti a suo favore. Nel frattempo all’Atletico si sono aggiunti altri club, per esempio alcuni della Premier. Ma non si può certo escludere l’Inter da questo giro, l’apprezzamento è totale. Il resto dipenderà dai rinnovi in corso nel reparto difensivo, dall’inserimento di almeno una contropartita tecnica nerazzurra che abbia il gradimento della Dea, nella speranza che la valutazione non salga alle stelle. La morale di questo discorso è semplicissima: il tempo che va gioca assolutamente a favore dell’Atalanta".