Skriniar in bilico? L’Inter corre ai ripari: il piano per Scalvini. E su Smalling…

"La scelta è obbligata. Se la partita per il rinnovo di Milan Skriniar non porterà a breve termine i risultati sperati, Beppe Marotta e Piero Ausilio correranno subito ai ripari. Anzi, si sono già mossi per avvicinarsi a quel Giorgio Scalvini che a 19 anni si sta già mettendo in mostra nell’Atalanta". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al piano dell'Inter per cercare di rinnovare il contratto a Skriniar. L'ultimo summit ha tenuto aperto il confronto ma i dubbi sulla conferma dello slovacco restano. E per questo l'Inter si è mossa su Scalvini: "La quotazione di 40 milioni di euro con in cambio l’emergente Fabbian (ora alla Reggina) non smuove i Percassi che annusano le lusinghe della Premier e alzano l’asticella almeno a quota 50 milioni".

Alternative

Scalvini, però, non è l'unico nome cerchiato dall'Inter per quel che concerne la difesa: "Non possono essere trascurate le mosse per il centrale inglese Smalling, in scadenza con la Roma. Chris appare candidato a prendere il posto di Stefan De Vrij, anche lui a fine contratto con i nerazzurri. Il destino dell’olandese non è ancora deciso in tutto e per tutto, ma è chiaro che le prossime settimane saranno decisive per far pendere la bilancia in un senso o nell’altro. In ogni caso si profila un bel rimescolamento di carte per il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi", chiosa La Gazzetta dello Sport.