GdS – Scamacca, con Dionisi non ha il posto fisso. Le big cercano uno come lui

L'attaccante ha qualità che servirebbero a tutte le grandi del campionato: di lui si parla anche in chiave Inter

Il suo allenatore Dionisi, non gli ha dato nessuna certezza. Dopo il gol segnato al Milan, potrebbe accomodarsi in panchina nella gara contro il Napoli. Di lui, il suo allenatore dice: “ Scamacca ? Ha tante qualità, ma deve anche crescere moltissimo, nei movimenti e nelle scelte di gioco”. Il giocatore, piace - è risaputo - anche all'Inter .

La Gazzetta dello Sport parla di lui e del suo futuro. "Per lui potrebbe arrivare l'occasione in una big che potrebbe avere con Scamacca un centravanti di alto profilo subito disponibile, paradossalmente anche per il ritorno delle Coppe Europee, quando la stagione entrerà nel vivo. E Scamacca potrebbe avere la chance di guardare al 2022 come l’anno della definitiva consacrazione", si legge. E magari potrebbe anche arrivare la chiamata di Mancini che ha bisogno di attaccanti vicino a Belotti e Immobile. I margini di crescita sono ancora tanti, come d'altronde dice il suo allenatore, "ma ha il coraggio di crederci e di provarci. Di immaginare qualcosa di più in quel tiro all’incrocio", si legge sulla rosea a proposito del calciatore.