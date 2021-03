Fascia sinistra, Alonso o Emerson? “L’Inter pensa a un nuovo dalla Premier”

Uno dei ruoli in cui l'Inter sicuramente agirà nel prossimo mercato estivo è certamente la fascia sinistra, zona di campo fondamentale

Uno dei ruoli in cui l'Inter sicuramente agirà nel prossimo mercato estivo è certamente la fascia sinistra, zona di campo fondamentale nelle idee di calcio di Antonio Conte. La buona stagione di Ivan Perisic, infatti, non mette totalmente al riparo i nerazzurri in vista della prossima stagione. Anche perché Ashley Young quasi sicuramente tornerà in Premier League. Dunque, serve almeno un rinforzo. Un rinforzo che potrebbe arrivare proprio dalla Premier. Il nome nuovo, secondo Tuttosport, è quello di Danny Rose del Tottenham: