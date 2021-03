Difesa, Inter cambia. E il colpo a zero può arrivare dalla A: “Perfetto per l’idea di Conte”

Una delle priorità del prossimo mercato dell'Inter sarà senz'altro rinnovare il reparto difensivo: i nerazzurri potrebbero cambiare molto

Marco Macca

Una delle priorità del prossimo mercato estivo dell'Inter sarà senz'altro rinnovare il reparto difensivo. Se le certezze si chiamano Handanovic, Skriniar, de Vrij e Bastoni, infatti, dietro di loro potrebbe cambiare tanto. In partenza ci sono Ranocchia e Kolarov, con D'Ambrosio in dubbio visto il rinnovo non ancora formalizzato.

A questo punto, Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare i profili adatti a rinforzare il reparto a disposizione di Antonio Conte. Magari di alto profili, duttili e a parametro zero. Un identikit non facile da rispecchiare, ma che si può abbinare di certo a Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli:

"In cima alla lista di gradimento c'è Nikola Maksimovic, in uscita dal Napoli dopo essersi consacrato come prima e affidabile alternativa della coppia titolare Manolas-Koulibaly. Forte fisicamente e duttile dal punto di vista tattico, sapendo muoversi sia una linea difensiva a 3 sia in una a 4. Guadagna "appena" 1,2 milioni di euro a stagione e ne chiedeva il doppio a De Laurentiis per prolungare", si legge su calciomercato.com.

