E se Skriniar restasse? “Via la fascia da capitano, ecco a chi andrà e la nuova gerarchia”

Qualora non si concretizzasse il suo trasferimento al PSG, Milan Skriniar dovrà affrontare i suoi ultimi mesi in maglia Inter in un clima teso

Marco Macca

Qualora non si concretizzasse il suo trasferimento al Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato, Milan Skriniar dovrà affrontare i suoi ultimi mesi in maglia Inter in un clima tutt'altro che sereno. La certezza, come scrive la Gazzetta dello Sport, è che lo slovacco non indosserà più la fascia da capitano nerazzurro:

"Se resterà, Skriniar non sarà più capitano. Questo è già certo. La linea gerarchica sarà Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Lautaro. Il croato mercoledì tornerà a lavorare sul campo e c’è la speranza di averlo in panchina nel derby. Per quel che riguarda Skriniar, in caso di permanenza, non preoccupa tanto la sua tenuta psicologica quanto il comportamento dei tifosi nei prossimi quattro mesi dopo tutto quello che è successo".