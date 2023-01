Sky – Inter, le cifre dell’affare Demiral: si ragiona su due formule, gli scenari

E' Mehdi Demiral il prescelto dell'Inter come rinforzo in difesa in caso di partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain

Marco Macca

E' Mehdi Demiral il prescelto dell'Inter come rinforzo in difesa in caso di partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il turco dell'Atalanta è il primo nome sulla lista dei nerazzurri.

In queste ore, in attesa del rilancio del club francese, atteso in Viale della Liberazione ma non ancora arrivato, Inter e Atalanta stanno ragionando sull'ex Juventus: nello specifico, secondo Sky, si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, oppure un prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione della squadra di Inzaghi alla prossima Champions League. Due formule possibili, un prescelto: Demiral potrebbe davvero essere il sostituto di Skriniar.

(Fonte: Sky Sport)