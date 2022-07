GdS – Inter, ora Skriniar può restare e rinnovare a fine mercato. Ma se arrivano 70 milioni…

"Adesso si farà il possibile per trattenerlo ad Appiano, dove peraltro sta benone. Non è detto che ci si riesca – certe offerte da Parigi (finora non pervenute) potrebbero cambiare lo scenario – ma il nuovo progetto nerazzurro è chiaro: mantenere la superdifesa titolare di questi anni (...). Attorno a questi 70 milioni richiesti (e non più trattabile) gireranno le prossime calde settimane di mercato. Insomma, in partenza lo slovacco è destinato a rimanere per la gioia di Simone Inzaghi, ma sempre a patto che il nuovo Psg non si comporti come il vecchio, spendaccione davanti a una preda di mercato (...). Unendo tutti i puntini, la sensazione è che non arriverà il rilancio Psg (...). Le vie del mercato sono infinite, specie col Qatar di mezzo. Ma se dovesse rinascere in nerazzurro, Skriniar sa che riceverebbe in regalo un foglio con su scritto 6 milioni: il rinnovo al 2027 con ingaggio da top è considerato la naturale conclusione di questa storia ansiosa. Tra l’altro, il nuovo contratto è già impostato da tempo e, se tutto andasse bene, si formalizzerebbe a fine mercato, con la dovuta calma".