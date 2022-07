FCIN1908 / Piano Inter: subito post Ranocchia low cost. Skriniar? Questa la posizione del club

Il rammarico per l’epilogo dell’affare Bremer c’è in casa Inter. Cosa accadrà adesso? Ecco cosa risulta a FCInter1908.it

Daniele Vitiello

Il rammarico per l’epilogo dell’affare Bremer c’è in casa Inter. In viale della Liberazione è stato fatto il possibile dal punto di vista economico per accontentare il Torino, prima dell’ultimo spropositato rilancio della Juventus. Un tempismo differente avrebbe messo i nerazzurri al riparo da spiacevoli intromissioni, ma il diktat della proprietà (prima le cessioni) e le difficoltà riscontrate nel liberarsi di alcune questioni spinose hanno sicuramente complicato i piani.

La domanda che tutti i tifosi si fanno in questo momento è la stessa: cosa accadrà adesso? Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, nell’oceano di nomi accostati all’Inter, Marotta, Ausilio e Baccin lavoreranno per trovare il sostituto di Andrea Ranocchia. Non un profilo sul quale investire ingenti risorse, quindi, ma un’operazione low cost con impatto minimo sui conti nerazzurri. Come Zagadou, ad esempio, proposto pochi giorni fa. E Skriniar? Il PSG è fermo a poco più di 50 milioni, ma a quella cifra l’Inter non lo lascerà partire. La percentuale di permanenza dello slovacco è sicuramente aumentata dopo quanto accaduto oggi, ma una sua cessione è ipotesi impossibile da scartare a priori.

Il motivo è ben noto: Zhang ha chiesto ai dirigenti di chiudere il prossimo bilancio con un attivo di 60 milioni, per cui davanti ad un rilancio importante l’Inter sarebbe costretta a tornare a prendere in considerazione il divorzio con il difensore. A quel punto l’attenzione tornerebbe su profili più di spessore, per rimediare ad una cessione che tutti si augurano di scongiurare.