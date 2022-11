Marotta ha fiutato l’aria su Skriniar. Rinnovo? Milan ha quasi sorpreso tutti quando…

"In fondo, nel primo summit, Marotta e l’a.d. Piero Ausilio hanno più che altro annusato l’aria, riannodato i fili del dialogo dopo mesi burrascosi e verificato che Milan non ha affatto già deciso di sbattere la porta. Dopo essere stato platealmente messo sul mercato in estate, questa apertura al dialogo è stata significativa, quasi sorprendente. È il segnale che i parigini, appollaiati sul trespolo con i loro milioni, non sono un avversario insuperabile in una partita in cui la componente sentimentale ha un valore".