Sky – Skriniar, la firma non c’è ancora: spazio ad ogni ipotesi. Cessione a gennaio?

Il difensore nerazzurro non ha ancora firmato il rinnovo tanto atteso e tra cinque giorni in teoria potrebbe firmare con qualunque club

Skriniar, in scadenza nel giugno 2023, non ha ancora firmato il rinnovo. In estate era arrivata una proposta importante dal PSG rispedita al mittente dall'Inter perché ritenuta troppo bassa. Tanto che il calciatore è stato anche definito incedibile. L'offerta per il prolungamento del contratto è arrivata, come hanno fatto pubblicamente sapere Ausilio e Marotta, ma la sua risposta non è ancora arrivata.