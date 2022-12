Inter, Inzaghi spera nella ripresa di Lukaku in attesa di Lautaro

Simone Inzaghi spera che non sia ancora finita. Il campionato che riparte a gennaio può ancora regalare qualche emozione e per puntare a ritornare a vincere il tecnico dell'Inter punterà sul rapporto che si è creato con i suoi calciatori. «In tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto col mio staff e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli», ha detto nell'intervista rilasciata a SportMediaset il tecnico interista.