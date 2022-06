Sky – Skriniar, grande distanza Inter-Psg ma pista calda. E Dybala…

La trattativa tra i parigini e il club nerazzurro non è facile, ma si lavora per trovare una soluzione

Il primo obiettivo del Psg per rinforzare la difesa è Milan Skriniar. La prima proposta del club francese (50 milioni) è stata rispedita al mittente. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, la differenza tra domanda e offerta rimane alta. "L’affare non è facile, ma si lavora con fiducia per accontentare tutte le parti. In caso di cessione del difensore slovacco, l’alternativa principale resta Bremer del Torino".