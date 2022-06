Vieri: “Da quello che so io, l’Inter venderà Skriniar e un altro giocatore”

La necessità dell'Inter di chiudere in attivo impone almeno un sacrificio: ecco le parole di Bobo Vieri a riguardo

La necessità dell'Inter di chiudere in attivo impone almeno un sacrificio anche se la speranza e la volontà della dirigenza è di non intaccare lo zoccolo duro. Se ne è parlato anche alla BoboTV e Bobo Vieri si è espresso così a tal proposito: "Da quello che so io, vendono Skriniar e Dumfries".