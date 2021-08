SM conferma: domani ag Lautaro a Milano per incontrare l’Inter

Confermata da più parti l'anticipazione di Fcinter1908.it sull'incontro di domani tra l'agente di Lautaro e il club nerazzurro

Sono in arrivo novità importanti sul futuro di Lautaro Martinez. Come anticipato da Fcinter1908.it, l'agente dell'argentino, Alejandro Camano, è atteso in viale della Liberazione per iniziare la trattative per il rinnovo di contratto, assalti inglesi permettendo. Domani, conferma anche Sport Mediaset, l'arrivo del procuratore per imbastire i dialoghi verso la fumata bianca che allontanerebbe almeno per il momento le pretendenti al Toro.