FCIN1908 / Lautaro, mercoledì vertice agente-Inter: ecco le richieste

L'agente dell'attaccante è pronto ad incontrare la dirigenza nerazzurra per cercare l'intesa sul prolungamento del contratto

La trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez sta per entrare nel vivo. L'Inter, soprattutto dopo essersi privata di Romelu Lukaku, è intenzionata a trattenere l'attaccante argentino, finito nel mirino di Tottenham e Arsenal. Mercoledì, secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, l'agente dell'attaccante sarà a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra. Si cercherà l'intesa per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2023.