‘Guerra fredda’ Spalletti-Inter, l’ultima mossa drastica di Luciano non piacerà a molti tifosi

La posizione di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina resta in bilico. Decisiva, per l’allenatore viola, secondo la Gazzetta dello Sport sarà la prossima partita contro il Parma.

In caso di esonero, si fanno tanti nomi. In lista, sostiene la rosea, ci sarebbe anche Luciano Spalletti. L’ex allenatore dell‘Inter, ancora sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2021, sarebbe già stato contattato dalla società di Rocco Commisso. Ma la risposta sarebbe stata categorica: “Spalletti vuole incassare fino all’ultimo euro dall’Inter“, senza regalare nulla ai nerazzurri, senza scendere a compromessi. Evidentemente, l’allenatore toscano non ha ancora digerito l’esonero arrivato a maggio del 2019. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“La Fiorentina ha cercato di capire attraverso intermediari se Maurizio Sarri e Luciano Spalletti fossero disponibili a subentrare in corsa alla guida della Fiorentina. Le risposte hanno scoraggiato la dirigenza viola. Sarri in questo momento ha come unico pensiero quello di liberarsi dalla Juve e Spalletti vuole incassare fino all’ultimo euro dell’accordo che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2021“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)