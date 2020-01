Stipendio Eriksen, pronto contratto… alla Lukaku. GdS: “L’Inter è convinta che…”

La trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen entra nelle battute finali. I nerazzurri sono intenzionati a chiudere il prima possibile per regalare il colpo da novanta ad Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese è destinato a diventare il giocatore più pagato dell’Inter al pari di Romelu Lukaku: il belga percepisce 7,5 milioni netti a stagione ai quali sono da sommarne 1,5 di bonus facili fino al 2024. Eriksen, che al Tottenham percepisce 4,5 milioni a stagione, andrà a guadagnarne appunto 7,5 + 1,5 di bonus.

“I 18 gol segnati in 25 partite dimostrano che Romelu è un giocatore che fa la differenza e che l’investimento è stato un buon investimento. L’Inter, mettendo Eriksen allo stesso piano di Lukaku a livello di ingaggio, è convinta che il centrocampista cresciuto nell’Ajax possa essere determinante proprio come il belga”, spiega La Gazzetta dello Sport che aggiunge come Eriksen scalzerebbe Sanchez e Godin (5 milioni a testa, uno di bonus per l’ex Atletico) dalla seconda posizione nella classifica dei giocatori più pagati dell’Inter.