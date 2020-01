Rosicata del Daily Mail: “Eriksen e Lukaku all’Inter? È il posto dove vanno a finire…”

Incredibile l’articolo che il Daily Mail ha dedicato alla partenza di alcuni giocatori importanti dalla Premier League in direzione della Serie A (e dell’Inter). Si parla di Eriksen, Ashley Young, Giroud e Lukaku come di calciatori all’ultima spiaggia: pronti a giocare gli ultimi giorni della loro carriera in un campionato vecchio. Pazzesco se si pensa che Eriksen ha 27 anni e Lukaku ben 26. Scrive il Daily Mail: “L’Italia è diventato il luogo in cui le star che invecchiano vanno a finire la carriera. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Christian Eriksen, Ashley Young e Olivier Giroud non hanno in comune solo l’interesse dell’Inter. Nessuno di loro era una prima scelta nel club in cui giocava. Forse Eriksen lo sarebbe stato se non avesse avuto la testa concentrata sul suo futuro lontano dal Tottenham. Questo spiega la qualità dei vertici della serie A. È un posto dove le star che invecchiano vanno a finire la carriera: la Premier League di 25 anni fa”. Difficile non leggere in queste parole una colossale rosicata…