Un talento stuzzica l’Inter. Doppia contropartita? Oltre a Nainggolan emerge un nome suggestivo

C’è un grande talento che da anni ben figura in Serie A e che stuzzica non poco l’Inter, come riportato dal Corriere dello Sport. E’ Alessio Cragno, portiere del Cagliari, fra i migliori in Italia nel suo ruolo.

Secondo quanto riferisce la testata, Cragno potrebbe rientrare nell’operazione per il trasferimento di Nainggolan a titolo definitivo al Cagliari. Poiché il cartellino dell’estremo difensore è valutato 25 milioni, però, nella trattativa potrebbe essere coinvolta anche un’altra contropartita. Il Corriere dello Sport, a questo proposito, avanza il nome di Godin.

“Potrebbe essere necessario il sacrificio di Alessio Cragno per riuscire a mettere le mani su Radja Nainggolan, che diventerebbe un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo spiraglio della trattativa si è aperto sulla base dei venticinque milioni, la valutazione del portiere isolano, per arrivare ai quali l’Inter metterebbe sul piatto il cartellino del numero 4 rossoblù oltre a circa dodici milioni di euro, salvo che nella trattativa non venga inserito un’altra contropartita tecnica come il difensore Godin“.

(Fonte: Corriere dello Sport)