L’affare a sorpresa a cui lavora Marotta: “Offerto un big più soldi per portare all’Inter…”

Inter su due tavoli, tra campo e mercato. Mentre la squadra di Conte va avanti in Europa League, la società lavora alacremente sul mercato per rinforzare la squadra, in attesa di capire il futuro dell’allenatore nerazzurro. E, come riportato dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta starebbe lavorando a un possibile scambio con il Cagliari Cragno-Nainggolan.

Il portiere è un profilo che piace non poco, e da tempo, in Viale della Liberazione. Radja, invece, è reduce da un’ottima stagione in Sardegna e avrebbe già espresso il desiderio di rimanere a Cagliari, dopo la cessione in prestito per i noti motivi extra campo. Cragno è valutato 25 milioni di euro, con il belga più 12 milioni l’Inter potrebbe assicurarsi il portiere del futuro. Scrive il Corriere dello Sport:

“Potrebbe essere necessario il sacrificio di Alessio Cragno per riuscire a mettere le mani su Radja Nainggolan, che diventerebbe un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo spiraglio della trattativa si è aperto sulla base dei venticinque milioni, la valutazione del portiere isolano, per arrivare ai quali l’Inter metterebbe sul piatto il cartellino del numero 4 rossoblù oltre a circa dodici milioni di euro“.

(Fonte: Corriere dello Sport)