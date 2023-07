In Inghilterra – Erik ten Hag rinuncia a Dumfries. Aveva avuto contatti con gli agenti

L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, aveva in mente di provare a prendere dall'Inter Denzel Dumfries. Ma da quanto scrivono in Inghilterra ora ci ha rinunciato e avrebbe deciso di prolungare il contratto di Wan-Bissaka. Per questo, nell'anno in cui scade il suo contratto, verrà utilizzata l'opzione di rinnovo fino al 2025. Il giocatore è riuscito, nella seconda parte dello scorso campionato, a guadagnarsi la fiducia del tecnico e a superare nelle gerarchie Dalot.