Inter, chi gioca sulle fasce? Ecco cosa cambia con l’arrivo di Cuadrado

In caso di partenza di Gosens, il favorito per un approdo a Milano sarebbe Carlos Augusto del Monza, "per cui l'Inter ha già fatto sondaggi", si legge. Ma non è tutto: "Ultima annotazione: in caso di emergenza o a gara in corso non bisogna escludere un utilizzo di Juan Cuadrado sulla sinistra, ruolo che ha già ricoperto episodicamente alla Juventus".

Inter, a destra duello Dumfries-Cuadrado — Discorso diverso invece sulla corsia destra. Secondo la Gazzetta dello Sport, con l'arrivo di Cuadrado le gerarchie, almeno per ora, non sono così chiare: "La situazione tra il colombiano e Denzel Dumfries, però, non è delineata come quella tra Dimarco e Gosens a sinistra. O meglio, non lo è ancora. Forse il precampionato dell'Inter darà ulteriori indicazioni su questo fronte.

L'olandese pare teoricamente titolare perché lo è già stato nelle ultime due stagioni salvo un periodo di appannamento post-Mondiale in Qatar, ma Cuadrado è una scelta improntata sul presente e non farà certo il panchinaro. Molto probabilmente i due si alterneranno e, in base ai rendimenti e agli avversari, Inzaghi deciderà chi impiegare di volta in volta".