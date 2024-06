Romano – Thiago Motta alla Juve, pronte le firme sui contratti: i dettagli

Thiago Motta è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, siamo infatti al momento delle firme sui contratti. L'ex tecnico del Bologna è infatti in Portogallo e nelle prossime ore siglerà l'accordo con il club bianconero. Contratto fino al 2027 per Thiago Motta, sarà lui il nuovo allenatore. Dopo le firme, nei prossimi giorni arriverà poi l'annuncio ufficiale.