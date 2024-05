Fu proprio così, con le sue prestazioni ripagò la mia fiducia. Motta aveva un modo di comunicare convincente. L'anno successivo lo vendemmo all'Inter e insieme a Milito fu protagonista nel Triplete nerazzurro. Come tecnico fui io a lanciarlo, sempre nel Genoa, fu un esperienza negativa perché era un momento in cui non esistevano le condizioni per fare bene. Per me fu una scommessa. In seguito poi ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori in circolazione”.