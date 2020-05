Inter, ottimi rapporti tra Marotta-agente Tonali. Si può chiudere con la formula “alla Barella”

Come vi abbiamo riportato, la cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain dà un grande vantaggio all’Inter nella corsa a Tonali rispetto alla Juventus. Senza contare che, come riportato da Tuttosport, Beppe Marotta, ad nerazzurro, ha da sempre ottimi rapporti con l’agente del giovane centrocampista del Brescia, Beppe Bozzo. Secondo il quotidiano, si potrebbe chiudere con una formula simile a quella utilizzata con il Cagliari l’estate scorsa per portare a Milano Niccolò Barella:

“… Un assist che difficilmente Marotta, anche alla luce degli ottimi rapporti con l’avvocato Bozzo, procuratore di Tonali, si lascerà scappare: all’Inter – tra l’altro – per Tonali ci sarebbe senz’altro più spazio e meno concorrenza rispetto alla Juve (…). Stella polare dell’operazione può essere il prezzo pagato un’estate fa dall’Inter al Cagliari per Barella, vale a dire 45 milioni (la formula concordata con il presidente Giulini ne prevedeva 12 per il prestito, 25 al riscatto, obbligatorio, più una serie di bonus facilmente raggiungibili per arrivare alla cifra pattuita più 5 difficili da raggiungere come “superbonus” per arrivare addirittura a 50)“.

(Fonte: Tuttosport)