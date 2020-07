Tonali, ora si muove anche il Milan. Ma l’Inter è in netto vantaggio: ecco il motivo

Sandro Tonali è un profilo che piace da tempo all’Inter ma finora i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo con il Brescia. Cellino, dal canto suo, vuole ottenere il massimo dalla cessione del suo talento e l’Inter deve fare i conti con le altre. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche il Milan si è inserito nella corsa che vede presente anche la Juventus. “Si parla di un prezzo di 30 mln ma sinora non c’è stata alcuna stretta di mano (tra Inter e Brescia, ndr). Ecco perché l’inserimento di Gazidis va preso nella dovuta considerazione. Certo, non c’è stato il sorpasso, evidentemente in questo momento Tonali resta più nerazzurro che rossonero, considerati anche gli ottimi rapporti fra la dirigenza interista e il manager del giocatore, l’avvocato Beppe Bozzo“, ribadisce la Rosea che dunque tiene in vantaggio l’Inter nella corsa al gioiellino del Brescia.