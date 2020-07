Svolta Inter, da Tonali a Dzeko: la lista. E a Zhang è stato proposto il nome ‘inarrivabile’

Sarà un mercato in cui l’Inter è chiamata a intraprendere la strada che nel 2020-21 dovrà portarla necessariamente a competere fino all’ultimo per dei trofei, in Italia e in Europa. E, in questo senso, i nomi che emergono sono chiari: da Tonali a Emerson Palmieri, dall’ipotesi rientro di Nainggolan a Dzeko (o Cavani). Senza contare che ieri, nel corso di un’intervista, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, è tornato a caldeggiare, invocando l’intervento del presidente Zhang, l’acquisto di Leo Messi, il vero sogno di tutti, dalle parti di Viale della Liberazione:

“Se non parte Lautaro le risorse per costruire un centrocampo e un attacco di livello rischiano di non esserci. Non può essere il 20enne Tonali l’uomo della svolta. Conte non ha preclusioni sul ritorno di Nainggolan, ma dopo Hakimi occorre un esterno sinistro (Emerson Palmieri) e un altro in mezzo: Vidal o qualcuno simile. Davanti poi non servono scommesse, ma certezze come Dzeko o Cavani, anche se avanti negli anni. Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, continua a caldeggiare l’acquisto di Leo Messi. Un sogno forse impossibile, ma l’idea è giusta. Per vincere grandi competizioni servono grandi giocatori. L’Inter non può più perdere tempo“, scrive il Corriere della Sera.

(Fonte: Corriere della Sera)