Tonali, ora Cellino abbassa le pretese: bastano 35 milioni, ma l’Inter non ha fretta

“Il cartellino è del Manchester United, che è interessato a Skriniar. Il prestito del cileno scade il 6 agosto, l’indomani del match di Europa League. L’adlavora per prolungare il prestito di un anno, con obbligo di riscatto fra i 12 e i 15 milioni. Ma i Red Devils fanno i difficili: potrebbero incontrare l’Inter in finale a Colonia il 21 agosto, e non vogliono dare vantaggi a una possibile rivale. Altro nodo è lo stipendio: in Inghilterra Sanchez guadagna 18,2 milioni di sterline l’anno. A Milano dovrebbe accontentarsi di meno. Resta aperta anche la partita per Sandro Tonali. Mesi fa il Brescia pretendeva 50 milioni. Dopo la matematica retrocessione,L’Inter, che con il giocatore ha già un accordo, a questo punto non ha fretta. La trattativa sul prezzo non è nemmeno cominciata”, spiega Repubblica.