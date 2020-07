Sky – Inter, priorità Sanchez e stand-by Lautaro: i dettagli. Kumbulla? Ecco la carta vincente

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Alexis Sanchez è una priorità per l’Inter e la dirigenza nerazzurra spera di trovare un’intesa con lo United, anche se la trattativa non è facile soprattutto per l’ingaggio, visto che con il contratto attuale con i Red Devils il cileno dovrà prendere quasi 60 mln lordi nei prossimi anni. Lo United chiede un indennizzo ma l’affare Sanchez è una priorità che l’Inter vorrà risolvere a breve.

LE ALTRE OPERAZIONI – L’affare Lautaro, invece, è in stand-by mentre ci sono novità su Kumbulla: secondo Di Marzio, c’è anche la Lazio ma l’Inter ha una carta potenzialmente vincente, ossia il giovane Vergani, attaccante della Primavera che piace al Verona. L’Inter non molla Tonali, anche se c’è pure il Milan ma i nerazzurri si sono mossi in anticipo.