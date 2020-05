Sky – Inter la più interessata a Tonali, è lui colpo prescelto. C’è da battere la Juve

L’Inter è in forte pressing su Sandro Tonali. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio che, nel corso dell’ultima puntata di “Calciomercato – L’Originale”, ha sottolineato come i nerazzurri si siano mostrati fin qui la squadra più interessata al giocatore.

Da battere c’è la concorrenza della Juventus, ma l’Inter è in forte pressing, dato che ha individuato in Tonali, più di Chiesa (anche per una questione di cifre), il giovane italiano di talento pronto a fare il grande salto nella squadra di Conte.

(Fonte: Sky Sport)