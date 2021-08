TS – Zefi un predestinato. L’Inter per averlo ha bruciato Juventus e PSV

Come vi abbiamo riportato, nei giorni scorsi l'Inter ha chiuso la trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Kevin Zefi

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, nei giorni scorsi l'Inter ha chiuso la trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Kevin Zefi, giovane stella del calcio britannico. Per averlo, scrive Tuttosport, da Viale della Liberazione hanno dovuto battere la concorrenza, oltre che di alcuni club di Premier League, anche di Juventus e PSV Eindhoven:

"Esplosivo. Sgusciante. Dalla tecnica sopraffina. Un talento con un futuro radioso. Semplicemente un predestinato. Per Kevin Zefi, 16 enne irlandese dal dribbling ubriacante e dalla classe innata, si sprecano i complimenti. Considerato in patria un piccolo campioncino, l’Inter si è assicurata il classe 2005 battendo la concorrenza di Juventus e PSV Eindhoven. Ala sinistra di piede destro, Zefi ama rientrare e calciare di potenza e precisione sul secondo palo, per una giocata che ha scomodato paragoni importanti (...). Le giovanili nerazzurre - e magari anche la Primavera di Chivu - attendono a braccia aperte il baby prodigio".

(Fonte: Tuttosport)