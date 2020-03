In Spagna – Conte fa un assist al Barcellona: Vidal abbassa il costo di Lautaro. Il Barça…

Vidal e l’interesse dell’Inter nei suoi confronti non fanno più notizia. Sport, quotidiano spagnolo, torna però a parlare del centrocampista cileno associato ai colori nerazzurri. Soprattutto perché a Milano c’è Conte, l’allenatore che lo aveva portato alla Juventus. “Il tecnico vorrebbe ritrovare il suo giocatore e per questo ha chiesto, ripetutamente, ai dirigenti nerazzurri di acquistarlo. E’ successo soprattutto a gennaio quando l’ex ct dell’Italia ha contattato il calciatore per convincerlo a firmare per l’Inter. Ma lui ha sostenuto di trovarsi bene al Barça dove pian piano stava trovando spazio”, scrive il quotidiano.

L’offensiva nei confronti del cileno non si fermerà neanche la prossima estate. Conte tornerà alla carica, dicono in Spagna. “Perché si adatta benissimo al suo stile di gioco. Non gli importa se ha 32 anni. Pensa che il cileno sia ancora in grado di fare a differenza in un campionato come quello italiano, abituato ai giocatori di esperienza”, si legge nello stesso articolo. L’interesse per Vidal è un’opportunità per il Barcellona perché è un modo per ridurre il costo del cartellino di Lautaro Martinez. L’argentino ha 111 mln di clausola rescissoria sul contratto e l’inclusione nella trattativa del cileno, ridurrebbe i costi di 20-25 mln. Questo è quanto chiedono i blaugrana per lui. “La sua partenza non sarebbe un problema per il Barça che vuole abbassare la media degli anni della sua rosa. Verrebbero lanciati giocatori come Collado o Riqui Puig o Aleñá, che è in prestito a Betis fino a fine stagione. Non è escluso che venga acquistato anche un centrocampista difensivo”, conclude Sport.

(Fonte: Sport.es)