Vidal. Conte freme: “Sarà il cuore del suo centrocampo. E Arturo porterà all’Inter…”

Dopo un lungo inseguimento, Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciare Arturo Vidal, e provare con lui a vincere trofei all’Inter così come fatto alla Juventus. La trattativa con il Barcellona è ormai arrivata alla conclusione ed è tutto pronto per lo sbarco a Milano del cileno. Che, scrive la Gazzetta, sarà il cuore del centrocampo nerazzurro:

“… Relax che non vivrà con Conte, nelle due settimane scarse che mancano al debutto stagionale. Il tecnico è pronto a costruire attorno al cileno il cuore di un centrocampo da rivoluzionare rispetto alla scorsa stagione. E che consentirà all’allenatore di variare anche tatticamente in base al tipo di partita. Vidal porta all’Inter la capacità di essere multiruolo, la leadership, l’abitudine alla vittoria (20 trofei in carriera), oltre che i chili e i centimetri che Conte vuole da un centrocampista“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)