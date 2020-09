Vidal, ci siamo: rinuncia a tanti milioni per Conte. Vince l’Inter: nessun indennizzo al Barça

E’ tutto pronto per lo sbarco di Arturo Vidal all’Inter. Come vi abbiamo riportato, nelle giornata di ieri la situazione si è sostanzialmente sbloccata, tanto che da oggi in poi ogni momento sarà buono per l’arrivo a Milano del giocatore. La Gazzetta dello Sport scrive che il cileno, rinunciando all’ultimo anno di contratto e a parte dei 2,4 milioni di euro di vecchi bonus non pagati dal Barça, ha dato un’accelerata decisiva alla trattativa:

“È stato Vidal a muoversi verso l’Inter: nessun indennizzo sarà girato al Barça. Il cileno, dal canto suo, ha rinunciato per intero a discutere del suo ultimo anno di contratto e otterrà solo una parte dei famosi 2,4 milioni di premi non pagati. Da non escludere che l’Inter possa ritoccare in meglio la parte variabile dell’accordo, arricchendo dunque i bonus del biennale da 6 milioni netti a stagione (con opzione per un terzo anno). Insomma, è davvero tutto pronto per il sì“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)