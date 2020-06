Ts – Inter, Vidal? No, Marotta ha già individuato il profilo dell’incursore chiesto da Conte

Continua l’asfissiante pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. Viste le difficoltà economiche, il club spagnolo sta cercando di inserire nella trattativa diverse contropartite. Il problema? La spropositata valutazione di alcuni giocatori, Junior Firpo su tutti che i blaugrana valutano addirittura 41 milioni di euro. “Scontato il rifiuto da parte dell’Inter. Ci sarebbe pure Arturo Vidal ma l’Inter non intende inserirlo nell’affare col rischio di vedere supervalutato il cartellino di un giocatore 33enne che ha il contratto in scadenza nel 2021. In verità Marotta ha già individuato nel profilo di Radja Nainggolan quello dell’incursore chiesto dall’allenatore anche perché in un mercato figlio della crisi sarebbe alquanto complicato piazzare il Ninja“, sottolinea Tuttosport.

(Tuttosport)