Inter, voci sul possibile addio di Brozovic? Cosa c’è dietro i rumors

Nelle ultime settimane di mercato e non solo si è parlato di un possibile addio di Marcelo Brozovic in casa Inter. La Gazzetta dello Sport cosa c'è dietro a questi rumors sul futuro del croato.

"Se però nell'ultimo mese si è sparsa la voce di un possibile addio di Brozovic per rimpolpare le casse interiste, un motivo è anche Asllani. Ovviamente pensare di fare a meno del croato è credibile soltanto alla luce del rendimento in regia di Calhanoglu, ma anche la piena fiducia nel talento di Kristjan è centrale. Perché l'Inter sente che il futuro sarà suo e che per farlo sbocciare serve più spazio. Se quest'anno non è stato il vice-Brozovic previsto a causa dell'exploit del turco, l'anno prossimo potrebbe essere il vero vice-Calhanoglu, con almeno il doppio del minutaggio", si legge.