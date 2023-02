Bastoni, rinnovo non così semplice: “Distanze significative tra domanda e offerta ma…”

"La trattativa per il rinnovo non è semplice. Le distanze tra domanda (6 milioni) e offerta (4,5) sono significative. Ma il fatto che Bastoni abbia comunque l’Inter come priorità alimenta la fiducia. «In questo momento mi sento soddisfatto. Sto bene qua. E così anche la mia famiglia, quindi per adesso va tutto bene», ha affermato il difensore a Mediaset. Certo anche Skriniar stava bene in nerazzurro. Ma quando il Psg l’ha ricoperto d’oro, ha ceduto", commenta il quotidiano che sottolinea, poi, la frecciata di ieri di Marotta a Skriniar a margine della presentazione del libro 'Società sportiva 2030'.