CdS – Inter, Young ha rinnovato: resta anche Candreva. E c’è una novità sul futuro di Biraghi

L’Inter sembra avere le idee chiare per quanto concerne la strategia da adottare nella prossima finestra di mercato: come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono cambiare pelle sulle fasce, andando a prendere due titolari. Uno di questi è, come già anticipato, Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. “Candreva è confermato così come Young, a cui è stato rinnovato il contratto”, spiega il quotidiano che poi evidenzia come sia in bilico il futuro di Biraghi.

ACCORDO CON LA FIORENTINA? – L’ex esterno del Chievo, in prestito all’Inter dalla Fiorentina, potrebbe essere riscattato dai nerazzurri per 12 mln. Cifra alta per un giocatore il cui spazio potrebbe anche ridursi, qualora arrivassero due esterni. Ma il fatto che sia un prodotto del settore giovanile nerazzurro può facilitarne la permanenza, soprattutto in ottica lista UEFA. “Ecco, considerando che alla Fiorentina, un anno fa, è stato girato in prestito secco Dalbert, non sarebbe così sorprendente se le due società si dessero appuntamento al 2021 per stabilire il destino dei due terzini”, rimarca il CorSport.