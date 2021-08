1 di 6 COLPO IN ATTACCO INTER

Intervenuto in diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato dei candidati per l’attacco dell’Inter. Da Duvan Zapata a Joaquin Correa, passando per l’ultima idea Wout Weghorst. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da FcInter1908: