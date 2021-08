FCIN1908 – Inter, fissato incontro con l’agente di Lazaro. Più ipotesi sul tavolo

L'austriaco dovrà rifare le valigie per mettersi in gioco ancora una volta lontano da Milano

L'ultimo incontro tra le parti risale al mese scorso. Presentatosi n viale della Liberazione, il procuratore di Lazaro aveva respinto Benfica ed Eintracht, forzando la mano nel tentativo di permettere al suo assistito di restare a disposizione di Inzaghi e giocarsi le sue chance dopo la cessione di Hakimi. Ma l'Inter ha fatto altre scelte e dopo l'arrivo di Dumfries è ancora più chiaro che per l'ex Hertha Berlino non c'è spazio per l'austriaco ad Appiano Gentile.

Sullo sfondo rimane ancora l'interesse dei lusitani e della squadra di Francoforte, al quale si aggiunge quello di Mainz e Friburgo. Il ritorno in Bundesliga, probabilmente ancora in prestito, rappresenterebbe per Lazaro una nuova opportunità di rilancio in un campionato che già conosce.