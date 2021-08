Zapata, Inter in pressing. Pedullà: “Muro alto, Atalanta gioca al rialzo”

Non sarà facile, per l'Inter, convincere l'Atalanta a lasciare partire un pezzo da novanta come Duvan Zapata

Marco Macca

Non sarà facile, per l'Inter, convincere l'Atalanta a lasciare partire un pezzo da novanta come Duvan Zapata, da sempre la prima scelta dei nerazzurri per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Come riferisce Alfredo Pedullà, infatti, il club bergamasco fin qui ha alzato un muro piuttosto alzo, giocando al rialzo e non mostrando troppi segnali d'apertura nei confronti della stessa Inter: "Zapata-Inter: l’Atalanta gioca al rialzo, oggi è un muro alto", scrive Pedullà.