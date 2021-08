Zapata-Inter, pista calda. Novità in arrivo? Pedullà: “Agenti arrivati in Italia”

Presto potrebbero arrivare novità importanti sul possibile arrivo di Duvan Zapata all'Inter: a riportarlo è Alfredo Pedullà di Sportitalia

Presto potrebbero arrivare novità importanti sul possibile arrivo di Duvan Zapata all'Inter. Come riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, infatti, gli agenti dell'attaccante colombiano dell'Atalanta, primo nome della lista dei nerazzurri per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi, sono arrivati in Italia. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero arrivare novità importanti. Ecco il post di Pedullà: